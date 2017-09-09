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La Repubblica: la Fiorentina a Verona con una missione, fuggire dallo zero in classifica

Si riparte. Dopo le due sfide nell'afa di agosto, la Fiorentina torna in campo contro il Verona

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2017 10:59
La Repubblica: la Fiorentina a Verona con una missione, fuggire dallo zero in classifica - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Si riparte. Dopo le due sfide nell'afa di agosto, la Fiorentina torna in campo contro il Verona per cercare di fuggire da quello zero in classifica. Una vittoria potrebbe aiutare tantissimo dal punto di vista morale. Poi c'è il Bologna. Via le tensioni, l'autostima si rafforza ed è possibile andare a Torino a giocarsela con la Juve senza angoscia addosso.

Fonte: La Repubblica 

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