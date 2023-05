La Repubblica è dura: “Caro Italiano, ci hai deluso. La tua Fiorentina è un bluff, sgonfiata sul più bello”

Questo il commento di Giuseppe Calabrese su Repubblica dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Basilea:

“Caro Italiano, questa volta ci hai delusi. Non è questa la Fiorentina che ci aspettavamo. Non è così che immaginavamo sarebbe andata. Un bluff la tua Fiorentina, che si è sgonfiata sul più bello. Sì, d’accordo, c’è ancora una partita da giocare, ma contro il Basilea la tua squadra ha buttato via un’occasione grande così. Ora è tutto più difficile e tu lo sai, caro Italiano, che non sarà facile fare due gol più degli svizzeri, che la pressione che i tuoi giocatori avranno addosso rischia di schiacciare anche il talento.

Ma perché, Italiano, siamo arrivati a questo? Perché dopo la rete di Cabral la Fiorentina non è riuscita a chiudere la partita? Accidenti Vincenzo, che partita abbiamo buttato via. Tra una settimana dovremo essere perfetti altrimenti addio finale. E potrebbe pure non bastare. Eh no, ragazzi, ora che siete arrivati fino a qui non ci potete mollare.

Quindi riguardatevi bene la partita di ieri sera, riflettete sugli errori commessi e giovedì prossimo tirate fuori una prestazione da Fiorentina. Niente scuse stavolta, e basta errori per favore. Noi lo sappiamo, caro Italiano, che questa squadra può fare molto di più di quello che abbiamo visto ieri sera, ma la nostra consapevolezza non serve a niente. Ci vogliono idee, cuore, coraggio e un’attenzione che nelle ultime partite è mancata. Ci vogliono i gol, soprattutto.

Ma guarda te se una squadra svizzera doveva complicarci così la vita. Anzi, diciamo la verità, la vita che la siamo complicata da soli. E adesso dobbiamo rimediare. La qualità c’è, basta tirarla fuori e trovare la forza per liberarsi anche dei propri limiti. Tocca a te, caro Italiano, trovare la strada per arrivare in finale. È tua la responsabilità. Quindi un bel respiro e via, si riparte. Verso un’altra partita. Verso una semifinale da vincere a tutti i costi. Perché te lo chiede Firenze. Perché sarebbe giusto così.”

