La Repubblica, Corvino incontra Badelj e Kalinic, obiettivo la permanenza alla Fiorentina ancora a lungo

La Fiorentina non vuole cedere Badelj e Kalinic e lo ribadirà anche ai due diretti interessati. Oggi Corvino incontra i due secondo La Repubblica

Molto probabilmente, già nella giornata di oggi, Corvino incontrerà Milan Badelj e Nikola Kalinic, per sottolineare ancora una volta e ai diretti interessati che, qualora non dovesse arrivare l’offerta giusta, allora i due dovranno rimanere a Firenze. Per quanto riguarda l’attaccante, si attendono notizie dal Milan che, nel frattempo, ha incassato il no di Aubameyang ma che deve fare i conti anche con l’interessamento del Marsiglia di Rudi Garcia. Nelle prossime ore ci sarà un sondaggio, con la Fiorentina che non si sposta dalla richiesta di 30 milioni. Non solo, il Marsiglia sembra interessato anche a Jovetic, che Corvino vorrebbe riportare a Firenze.

La Repubblica