La Repubblica, Commisso-Chiesa entro domani l'incontro. Obiettivo un'altra stagione in viola di Fede
Secondo La Repubblica, oggi in edicola, Rocco Commisso ed Enrico Chiesa babbo di Federico, si incontreranno entro domani. Il patron italo-americano vorrebbe trattenere almeno per un'altra stagione il...
Secondo La Repubblica, oggi in edicola, Rocco Commisso ed Enrico Chiesa babbo di Federico, si incontreranno entro domani. Il patron italo-americano vorrebbe trattenere almeno per un'altra stagione il giovane attaccante in viola ponendo al centro del progetto da cui ripartire per costruire la nuova Fiorentina bella, forte e spumeggiante. Commisso vuole chiuderla in tempi brevi, prima che riparta per New York così che quell'1% di probabilità da lui lasciato che Fede parta, sparisca. Probabilmente verrà toccato anche il lato economico con un ritocco in alto dell'ingaggio. Ovviamente la Juventus ci spera ancora e l'offerta al calciatore è quella di un quadriennale da 6 milioni a stagione. L'Inter invece sembra si sia defilata visto anche per il momento la mancata cessione di Mauro Icardi.