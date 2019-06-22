La Repubblica, Cholito in direzione Sassuolo. I Viola chiedono 15 milioni. Possibile inserimento di Duncan nella trattativa
Secondo la Repubblica il Sassuolo sta intensificando i contatti con la Fiorentina per portare in Emilia il classe '95 Giovanni Simeone. I Viola lo valutano non meno di 15 milioni ma gli emiliani potre...
A cura di Redazione Labaroviola
22 giugno 2019 12:58
Secondo la Repubblica il Sassuolo sta intensificando i contatti con la Fiorentina per portare in Emilia il classe '95 Giovanni Simeone. I Viola lo valutano non meno di 15 milioni ma gli emiliani potrebbero inserire il centrocampista Alfred Duncan nella trattativa.