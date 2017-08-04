La Repubblica, capitan Astori e Stefano Pioli molto preoccupati, la Fiorentina ancora non c'è
Il capitano della Fiorentina e l'allenatore viola lanciano l'allarme
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 10:33
Filtra preoccupazione dalle parole di Davide Astori sulla squadra allestita per la prossima stagione. Perché dopo le cessioni eccellenti, e alcune ancora in via di definizione, anche Stefano Pioli attende che la dirigenza possa completare una rosa che necessita di pedine fondamentali in tutti i reparti. Anche le parole di Astori vanno in questa direzione, con il capitano che non è la prima volta che alza la voce: ricordiamo tutti lo sfogo dopo la sconfitta di Empoli di un anno fa.
La Repubblica