La protesta dei tifosi viola arriva nei negozi. Ecco lo scontrino anti Della Valle FOTO
La Fiorentina e dodicesima in classifica e anche quest'anno potrebbe essere una stagione fallimentare. Così inizia ad essere più variopinta e curiosa la protesta dei tifosi viola contro la società. Ec...
A cura di Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 11:17
La Fiorentina e dodicesima in classifica e anche quest'anno potrebbe essere una stagione fallimentare. Così inizia ad essere più variopinta e curiosa la protesta dei tifosi viola contro la società. Ecco uno scontrino in un noto negozio fiorentino