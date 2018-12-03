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La protesta dei tifosi viola arriva nei negozi. Ecco lo scontrino anti Della Valle FOTO

La Fiorentina e dodicesima in classifica e anche quest'anno potrebbe essere una stagione fallimentare. Così inizia ad essere più variopinta e curiosa la protesta dei tifosi viola contro la società. Ec...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 dicembre 2018 11:17
La protesta dei tifosi viola arriva nei negozi. Ecco lo scontrino anti Della Valle FOTO -
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La Fiorentina e dodicesima in classifica e anche quest'anno potrebbe essere una stagione fallimentare. Così inizia ad essere più variopinta e curiosa la protesta dei tifosi viola contro la società. Ecco uno scontrino in un noto negozio fiorentino

La protesta dei tifosi viola arriva nei negozi. Ecco lo scontrino anti Della Valle FOTO

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