La protesta dei tifosi viola arriva nei negozi. Ecco lo scontrino anti Della Valle FOTO

La Fiorentina e dodicesima in classifica e anche quest'anno potrebbe essere una stagione fallimentare. Così inizia ad essere più variopinta e curiosa la protesta dei tifosi viola contro la società. Ec...

A cura di Redazione Labaroviola 03 dicembre 2018 11:17

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