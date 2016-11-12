La priorità di Pantaleo: un dribbling agli errori del passato

La priorità di Pantaleo. Manca meno di un anno alla scadenza del contratto che lega Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina. Il capitano vorrebbe restare ed ha cercato di farlo capire in tutti i modi: ama F...

La priorità di Pantaleo. Manca meno di un anno alla scadenza del contratto che lega Gonzalo Rodriguez alla Fiorentina. Il capitano vorrebbe restare ed ha cercato di farlo capire in tutti i modi: ama Firenze e sarebbe felice di prolungare. Corvino non vuole che si ripetano gli spiacevoli episodi del passato: per questo, ha già fissato in agenda un incontro con l'agente del giocatore, atteso a Firenze per i primi di novembre.