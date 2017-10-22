La Primavera perde 2-0 sul campo dell'Inter e cede il passo, nerazzurri ora primi insieme all'Atalanta
La Primavera della Fiorentina, nel posticipo della 6ª giornata di campionato, perde sul campo dell'Inter cedendo così il passo ai nerazzurri. La squadra di Bigica esce sconfitta dalla trasferta milane...
A cura di Gianmarco Biagioni
22 ottobre 2017 13:06
La Primavera della Fiorentina, nel posticipo della 6ª giornata di campionato, perde sul campo dell'Inter cedendo così il passo ai nerazzurri. La squadra di Bigica esce sconfitta dalla trasferta milanese, in virtù delle reti messe a segno da Lombardini e da Rover nei minuti di recupero. I viola scivolano così al terzo posto mentre i nerazzurri agganciano l'Atalanta in testa alla classifica.
Gianmarco Biagioni