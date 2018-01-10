Fiorentina-Juventus è stata anticipata dalla Lega Calcio alle 20.45 di venerdì 9 febbraio
La Lega Calcio Serie A ha diffuso anticipi e postici dalla terza alla decima giornata di ritorno di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina la notizia più importante è quella relativa al big mat...
La Lega Calcio Serie A ha diffuso anticipi e postici dalla terza alla decima giornata di ritorno di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina la notizia più importante è quella relativa al big match con la Juventus che, a causa dell'impegno di Chanpions dei bianconeri, è anticipata a venerdì 9 febbraio alle 20,45 al Franchi.
Per quanto riguarda la trasferta di Bergamo del 18 febbraio, la partita in casa dell'Atalanta si giocherà di domenica ma alle 18.
Infine per quanto la nona giornata di ritorno, la partita casalinga con il Benevento di domenica 11 marzo diventa un lunch match, partita all'ora di pranzo, perché si giocherà alle 12,30.
Lanazione.it