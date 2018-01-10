Fiorentina-Juventus è stata anticipata dalla Lega Calcio alle 20.45 di venerdì 9 febbraio

La Lega Calcio Serie A ha diffuso anticipi e postici dalla terza alla decima giornata di ritorno di campionato. Per quanto riguarda la Fiorentina la notizia più importante è quella relativa al big mat...

A cura di Redazione Labaroviola 10 gennaio 2018 17:00

Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.

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