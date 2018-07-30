La Panini annuncia il trasferimento di Pjaca alla Fiorentina: "Gran colpo viola"
Marko Pjaca alla Fiorentina, questa volta l'affare pare davvero vicino alla chiusura. Tanto che il profilo Twitter ufficiale delle Figurine Panini ha dato l'affare per fatto, con tanto di figurina del...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2018 15:04
Marko Pjaca alla Fiorentina, questa volta l'affare pare davvero vicino alla chiusura. Tanto che il profilo Twitter ufficiale delle Figurine Panini ha dato l'affare per fatto, con tanto di figurina del croato accanto a quella del logo della Fiorentina.
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