La pagella di Chiesa della Gazzetta: "Parte bene, a testa bassa e mette lo zampino..."
Italia contro Stati Uniti ieri a Genk. 45 minuti per il viola Federico Chiesa. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport che da la sufficienza al giocatore della Fiorentina: "La voglia non lo abbando...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 12:03
Italia contro Stati Uniti ieri a Genk. 45 minuti per il viola Federico Chiesa. Ecco la pagella della Gazzetta dello Sport che da la sufficienza al giocatore della Fiorentina: "La voglia non lo abbandona mai. Così parte a testa bassa e mette lo zampino nelle prime azioni azzurre.
Cambiare fascia lo sgonfia, esce all’intervallo"