La nuova Fiorentina di Palladino pronta al debutto in un Tardini da tutto esaurito

La formazione iniziale dovrebbe ricalcare quella di Friburgo, i viola a Parma saranno seguiti da oltre 3500 tifosi

Parma-Fiorentina apre la stagione del campionato di Serie A 2024-25: i crociati, neopromossi dopo la vittoria della Serie B, sfidano la nuova Fiorentina di Palladino sabato alle 18.30 al Tardini (arbitra Ayroldi, diretta tv a cura di DAZN). Di seguito le probabili formazioni della gara:

Le ultime sul Parma

Pecchia con tanti dubbi alla vigilia del ritorno in Serie A del Parma, a partire dalla porta. Suzuki ha giocato tutte le amichevoli da quando è arrivato, ma in Coppa Italia gli è stato preferito Chichizola: il giapponese parte in leggero vantaggio, mentre in difesa Circati dovrebbe spuntarla su Osorio e affiancare Balogh al centro, con Valeri e Coulibaly sulle corsie. Ancora dubbi al centro del campo: Estevez è certo di una maglia, l'altra se la giocano Bernabè e Cyprien, con Sohm più in palla e favorito per il posto di trequartista. Sulle ali Man e Partipilo se Bonny non recupera, con Mihaila che dovrebbe agire da falso nove.

Le ultime sulla Fiorentina

Inizia il nuovo corso della Fiorentina. Nuovo mister e nuovo modulo per i viola. L'ex crociato Palladino si prepara all'esordio sulla panchina gigliata e ripartirà dal suo rodato 3-4-2-1. A Parma squadra in costruzione: in porta l’ultimo arrivato De Gea dovrebbe per ora far posto a Terracciano, nei tre dietro la squalifica di Ranieri fa spazio all’adattamento di uno tra Biraghi e Kayode da braccetto con Quarta e Pongracic. In mediana Amrabat si candida da titolare nonostante il mercato, andando ad affiancare Mandragora. Nei tre davanti i nuovi acquisti Colpani e Kean, con Sottil anche se non al meglio più di Beltran a completare il terzetto.

Lo riporta www.tuttomercatoweb.com

Gudmundsson dice addio al Genoa: “Decisione difficile ma sono convinto sia quella giusta”

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-dice-addio-al-genoa-decisione-difficile-ma-sono-convinto-sia-quella-giusta/264384/