La Nuova Ferrara: SPAL, contro la Fiorentina è un punto di rammarico. Ripresa troppo passiva...
La prima pagina de La Nuova Ferrara esprime quello che viene definito il rammarico dei ferraresi, dopo la gara di ieri. “Spal, è un punto di rammarico - si legge - ripresa troppo passiva dei biancazzu...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2017 12:12
La prima pagina de La Nuova Ferrara esprime quello che viene definito il rammarico dei ferraresi, dopo la gara di ieri. “Spal, è un punto di rammarico - si legge - ripresa troppo passiva dei biancazzurri,la Fiorentina pareggia”. A Ferrara, dunque, la prospettiva sulla gara di ieri appare ben diversa da quella affrescata anche stamani da Stefano Pioli.