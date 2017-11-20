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La Nuova Ferrara: SPAL, contro la Fiorentina è un punto di rammarico. Ripresa troppo passiva...

La prima pagina de La Nuova Ferrara esprime quello che viene definito il rammarico dei ferraresi, dopo la gara di ieri. “Spal, è un punto di rammarico - si legge - ripresa troppo passiva dei biancazzu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 novembre 2017 12:12
La Nuova Ferrara: SPAL, contro la Fiorentina è un punto di rammarico. Ripresa troppo passiva... -
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La prima pagina de La Nuova Ferrara esprime quello che viene definito il rammarico dei ferraresi, dopo la gara di ieri. “Spal, è un punto di rammarico - si legge - ripresa troppo passiva dei biancazzurri,la Fiorentina pareggia”. A Ferrara, dunque, la prospettiva sulla gara di ieri appare ben diversa da quella affrescata anche stamani da Stefano Pioli.

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