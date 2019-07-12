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La Nazione, Tonali rimarrà al Brescia. La Fiorentina però continua a seguirlo

Secondo quanto scrive oggi La Nazione, Tonali sebbene sia stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, rimarrà al Brescia. I viola continuano a seguire il centrocampista e magari si muoveranno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:12
La Nazione, Tonali rimarrà al Brescia. La Fiorentina però continua a seguirlo -
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Secondo quanto scrive oggi La Nazione, Tonali sebbene sia stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, rimarrà al Brescia. I viola continuano a seguire il centrocampista e magari si muoveranno in un secondo momento.

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