La Nazione, Tonali rimarrà al Brescia. La Fiorentina però continua a seguirlo
Secondo quanto scrive oggi La Nazione, Tonali sebbene sia stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, rimarrà al Brescia. I viola continuano a seguire il centrocampista e magari si muoveranno...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:12
Secondo quanto scrive oggi La Nazione, Tonali sebbene sia stato accostato alla Fiorentina negli ultimi giorni, rimarrà al Brescia. I viola continuano a seguire il centrocampista e magari si muoveranno in un secondo momento.