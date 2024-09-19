La Nazione si interroga: “Kayode, Palladino non lo considera. A gennaio la cessione? Con una maxi offerta può partire”

Per Palladino Kayode non è fondamentale per il suo progetto

Kayode, il terzino italiano è uscito dai radar della Fiorentina e fa parte di quei giocatori che Palladino non considera fondamentali per il progetto viola. Tutto parte dalle parole del direttore sportivo Daniele Pradè. Kayode non è incedibile e l'idea di potersene privare conferma il fatto che Palladino non lo consideri un giocatore importante per la sua Fiorentina. A questo punto la domanda sorge spontanea: a gennaio verrà ceduto?

La situazione è chiara. Davanti a offerte importanti la Fiorentina non potrà dire di no, questo sembra chiaro a tutti. Le leggi del mercato le conoscono tutte e Kayode sembra allontanarsi sempre di più dalla Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/dai-10-gol-e-la-titolarita-dello-scorso-anno-al-diventare-riserva-perfino-di-ikone-e-sottil-il-caso-beltran-tiene-banco-in-casa-viola/268775/