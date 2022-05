La Nazione scrive: “Prestazioni come questa tolgono la voglia di scrivere sulla Fiorentina”

Sono prestazioni come queste che tolgono la voglia di scrivere un articolo sulla Fiorentina. Intanto abbiamo guadagnato quattro righe, il problema sarà riempire il resto anche se – ricordiamolo – per la qualificazione in Europa è ancora tutto aperto. Ma come hai fatto, Fiorentina, a sbagliare così clamorosamente una partita che avevi preparato con una settimana di tempo, considerato anche che le tue avversarie dirette avevano apparecchiato la situazione ideale per sfruttare il match point contro una squadra già salva?E mentre a caldo sul Web la maggior parte dei tifosi sembra aver trovato una spiegazione («Questi non vogliono andare in Europa») istituiamo un premio per il primo in società che sappia giustificare un inciampo di queste proporzioni.

Perché perdere si può, ma almeno bisogna scendere in campo.Già il primo gol ha fatto capire che la Fiorentina era sintonizzata su Marte, perché è decisamente un grande esercizio di autolesionismo far segnare un difensore di petto, mentre fra l’altro tutta la squadra è schierata davanti al portiere. Conquistiamo altro spazio all’interno di questo desolato articolo sottolineando che i giocatori più pagati nel mercato estivo e di gennaio hanno aggiunto zero in termini di idee e spessore nell’uno contro uno.Questa rischia di essere una grande stagione a metà, ma c’è ancora la partita di sabato contro la Juve e la necessità è quella di restare tutti uniti. Poi, comunque vada, ci saranno ampie occasioni per valutare le scelte fatte per rinforzare la squadra. Lo scrive La Nazione.

