La Nazione: Saponara sta bene ma va in tribuna. E' giallo sul motivo...
Cala il mistero su Saponara, addirittura in tribuna contro il Borussia M'Gladbach...
Riccardo Saponara, neo acquisto viola arrivato dall'Empoli nel mercato di Gennaio contro il Borussia M'Gladbach si è accomodato in tribuna non senza destare sospetto. Il calciatore giungeva dalla società azzura con un infortunio che sembrava più che superato ma i soli 9' contro il Milan a San Siro e addirittura la tribuna giovedì fa pensare. In sostanza da quando è stato giudicato clinicamente guarito (18 Febbraio) il suo impiego è stato solo per quei 9' minuti collezionati contro la squadra rossonera. Un vero mistero visto che Paulo Sousa ha voluto fortemente il giocatore che per dinamismo è adatto agli schemi del portoghese.
n.d.r.: che sia ancora la pubalgia il problema di Saponara? Questa la nostra indiscrezione di Novembre (LEGGI QUI)