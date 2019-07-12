Labaro Viola

La Nazione, ritorno di fiamma dei viola per Balotelli. La tattica della Fiorentina per prenderlo

Secondo quanto riporta La Nazione, ritorno di fiamma viola per Mario Balotelli. La Fiorentina attende cosa succederà per Supermario al West Ham e proverà a sfruttare la seconda parte del mercato per o...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:02
La Nazione, ritorno di fiamma dei viola per Balotelli. La tattica della Fiorentina per prenderlo -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Balotelli
West Ham
Condividi

Secondo quanto riporta La Nazione, ritorno di fiamma viola per Mario Balotelli. La Fiorentina attende cosa succederà per Supermario al West Ham e proverà a sfruttare la seconda parte del mercato per ottenere il si del calciatore.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok