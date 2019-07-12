La Nazione, ritorno di fiamma dei viola per Balotelli. La tattica della Fiorentina per prenderlo
Secondo quanto riporta La Nazione, ritorno di fiamma viola per Mario Balotelli. La Fiorentina attende cosa succederà per Supermario al West Ham e proverà a sfruttare la seconda parte del mercato per o...
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2019 11:02
Secondo quanto riporta La Nazione, ritorno di fiamma viola per Mario Balotelli. La Fiorentina attende cosa succederà per Supermario al West Ham e proverà a sfruttare la seconda parte del mercato per ottenere il si del calciatore.