La Nazione: a rischio il rinnovo di Cataldi con la Lazio e la Fiorentina è pronta ad approfittarne
La Fiorentina, dopo i contatti di gennaio, non molla Danilo Cataldi, che a inizio giugno tornerà alla Lazio dopo il prestito al Benevento. La situazione potrebbe essere favorevole alla società viola.....
A cura di Redazione Labaroviola
10 maggio 2018 12:33
La Fiorentina, dopo i contatti di gennaio, non molla Danilo Cataldi, che a inizio giugno tornerà alla Lazio dopo il prestito al Benevento. La situazione potrebbe essere favorevole alla società viola... Soprattutto nel caso in cui Cataldi, che Pioli conosce molto bene, non rinnovasse il contratto. Per lui, stando alle indiscrezioni, si sarebbe fatta avanti anche la Sampdoria.
Fonte: La Nazione