La Nazione riporta: "Su Sohm c'è l'interesse di Sassuolo e Venezia, lo svizzero può lasciare Firenze"

Il giocatore svizzero è fuori dal progetto di Grosso

La Fiorentina prosegue le manovre per sfoltire la rosa. Secondo quanto riportato da La Nazione, tra i profili in partenza figura anche Sohm, esclusi dai convocati per la tournée in Inghilterra proprio per motivi di calciomercato.

Sulle tracce del centrocampista elvetico ci sono sempre Sassuolo e Venezia, due società che hanno già effettuato sondaggi e continuano a monitorare la vicenda.

Il club veneto, inoltre, ha messo gli occhi su Moreno, un altro giocatore destinato a lasciare Firenze. L'obiettivo della dirigenza viola è chiaro: ridurre il numero di esuberi per far spazio ai nuovi innesti in entrata.