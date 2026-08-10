La Nazione riporta: "Fortini via solo alle condizioni viola, su di lui Torino e Sassuolo, ma costa 10 milioni"
L'esterno viola ha molte pretendenti tra cui i granata e i neroverdi
Tensioni di mercato tra Niccolò Fortini e la Fiorentina. L'esterno cresciuto nel vivaio viola ha rimosso dal proprio profilo Instagram tutti gli scatti che lo ritraevano con la maglia del club, confermando una rottura maturata negli ultimi giorni.
Come riferisce La Nazione, il giocatore resta sul mercato, ma la società non intende concedere sconti. Dal Viola Park filtra la richiesta di 10 milioni di euro per il cartellino. Qualora non dovessero pervenire offerte ritenute adeguate, la Fiorentina è disposta a trattenere il calciatore in rosa, forte di un contratto in essere fino al 2027.
Sulle tracce di Fortini si registrano gli interessamenti del Torino e del Sassuolo, con i neroverdi che potrebbero valutarlo all'interno dell'operazione per Kristian Thorstvedt. La dirigenza viola ribadisce comunque che qualsiasi cessione avverrà soltanto alle proprie condizioni economiche.