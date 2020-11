La Nazione, retroscena Ribery, in estate lo ha cercato il Milan, ci ha pensato ma ha rifiutato

La Nazione questa mattina parla di Ribery, secondo quanto riportato dal quotidiano, la sensazione è che, più che sul piano tattico, sia cambiato qualcosa a livello mentale per il numero 7, che durante l’estate in due momenti ha mediato l’addio (c’era proprio il Milan ad attenderlo): il rapporto con qualcuno forse non è più idilliaco come nel 2019 e il progetto tecnico che si era prefigurato non sembra più rispondere alle sue aspettative.

Ma prima di pensare a cosa gli riserverà il futuro, Ribery ha già messo nel mirino la gara di Milano. Dove, come sempre, farà di tutto pur di esserci.

In ogni caso, che sia a San Siro o nei match successivi la presenza in campo di FR7 è decisiva per dare alla squadra la carica che le serve per uscire da questo periodo delicato. Ribery rimane il leader indiscusso di una Fiorentina che ha bisogno di lui per rialzare la testa.

LEGGI ANCHE, BARGIGGIA DÀ RAGIONE A COMMISSO, RIBERY HA DECISO DI ANDARE VIA