La Nazione rassicura: “In questo momento il futuro di Italiano alla Fiorentina non è in bilico”

Vincenzo Italiano pensa solo al Venezia. La trappola è tesa e lui non vuole certo fare la figura del… bischero (Mourinho usò un altro termine). Puntualizzando un aspetto non secondario a chi gli chiede se confermo adesso che anche la prossima stagione sarà sulla panchina della Fiorentina: «Non esiste risposta in questo momento, solo concludere benissimo questa stagione, poi parleremo sicuramente di futuro. Ma in questo momento nessuno, neanche la proprietà e la dirigenza, ha voglia di parlare di altro».

Perché al di là di ogni aspetto sarebbe un delitto sprecare una ghiotta occasione che ha la Fiorentina di giocarsi la qualificazione europea fino al termine della stagione per distrarsi in situazione che sono solo sulla carta. Concetto ribadito in tempi non sospetti e sottolineato alla vigilia di una gara troppo importante: «Non c’è nulla di programmato, il nostro direttore è stato chiaro, si va avanti giorno dopo giorno, stiamo lavorando e ci stiamo conoscendo e parleremo a fine stagione. Ma adesso sia io che la società non ci poniamo il problema, pensiamo solo al campo poi penseremo al resto», ha aggiunto riferendosi alle dichiarazioni del dg Joe Barone a proposito della questione. Vietato sprecare energie a parlare di quello che sarà e che non è al momento in dubbio o in bilico. Lo scrive La Nazione

