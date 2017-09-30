La Nazione, prossimo obiettivo della società viola i rinnovi di Astori e Badelj
Per Badelj si cerca di evitare lo svincolo a fine stagione mentre con Astori si vuole dare continuità al rapporto con la società
A cura di Redazione Labaroviola
30 settembre 2017 11:17
I contratti di Milan Badelj e di Davide Astori saranno le primissime mosse per il futuro che la Fiorentina ha in programma con la fine del 2017. Col croato si punta al rinnovo per evitare lo svincolo; per quanto riguarda il capitano si vuole prolungare per dare continuità al rapporto fra il giocatore e la maglia viola. Così riporta questa mattina La Nazione.