La Nazione, prossimo obiettivo della società viola i rinnovi di Astori e Badelj

Per Badelj si cerca di evitare lo svincolo a fine stagione mentre con Astori si vuole dare continuità al rapporto con la società

I contratti di Milan Badelj e di Davide Astori saranno le primissime mosse per il futuro che la Fiorentina ha in programma con la fine del 2017. Col croato si punta al rinnovo per evitare lo svincolo; per quanto riguarda il capitano si vuole prolungare per dare continuità al rapporto fra il giocatore e la maglia viola. Così riporta questa mattina La Nazione.