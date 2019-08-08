La Nazione, Pradè voleva nascondere la trattativa per Pulgar. Da limare gli ultimi dettagli, oggi a Firenze?

Secondo quanto scrive La Nazione, Pradè avrebbe voluto tener nascosta la trattativa per Pulgar ma alcuni amici a Bologna hanno scoperto tutto. Il cileno aveva una clausola doppia di rescissione cioè,...

Secondo quanto scrive La Nazione, Pradè avrebbe voluto tener nascosta la trattativa per Pulgar ma alcuni amici a Bologna hanno scoperto tutto. Il cileno aveva una clausola doppia di rescissione cioè, a 15 milioni per le squadre con un ranking UEF fino al 25° posto e per quelle successive a 12, posti nei quali si trova la viola. I rapporti tra Commisso e il presidente del Bologna sono molto buoni, sembra così che l'accordo sia stato trovato a 10 milioni. A Pulgar i viola potrebbero offrire un contratto di 4-5 anni a 2 milioni. Sono ancora da limare gli ultimi dettagli. Il classe '94 potrebbe raggiungere Firenze anche oggi.