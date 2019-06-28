La Nazione, Perin è il primo obiettivo per difendere la porta della Fiorentina. Il trasferimento...

Secondo La Nazione, il primo nome per la porta della Fiorentina è quello di Mattia Perin dei bianconeri. Perin è stato proposto sia alla viola che alla Roma. Il trasferimento potrebbe avvenire in pres...

A cura di Redazione Labaroviola 28 giugno 2019 12:02

Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Condividi