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La Nazione, Perin è il primo obiettivo per difendere la porta della Fiorentina. Il trasferimento...

Secondo La Nazione, il primo nome per la porta della Fiorentina è quello di Mattia Perin dei bianconeri. Perin è stato proposto sia alla viola che alla Roma. Il trasferimento potrebbe avvenire in pres...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 giugno 2019 12:02
La Nazione, Perin è il primo obiettivo per difendere la porta della Fiorentina. Il trasferimento... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo La Nazione, il primo nome per la porta della Fiorentina è quello di Mattia Perin dei bianconeri. Perin è stato proposto sia alla viola che alla Roma. Il trasferimento potrebbe avvenire in prestito oneroso per una stagione per poi decidere se riscattarlo o farlo tonare alla Juventus.

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