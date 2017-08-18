Muro contro muro tra Kalinic e la Fiorentina. Un comunicato durissimo e la possibilità anche di tenerlo a Firenze

La Fiorentina ha una posizione di forza, non ha bisogno per forza di dover vendere il calciatore. I soldi ci sono e Simeone è già in squadra

A cura di Redazione Labaroviola 18 agosto 2017 10:25

Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Kalinic

Condividi