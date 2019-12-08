La Nazione, Montella 4' allenatore della Fiorentina in assoluto per numero di presenze

Oggi Vincenzo Montella si collocherà al 4' posto in assoluto per presenze nella graduatoria dei tecnici che hanno allenato la Fiorentina.

La Nazione oggi in edicola racconta come, con la gara di oggi, Vincenzo Montella supererà per presenze mister Luigi Ferrero, dopo aver sorpassato anche Claudio Ranieri, e si collocherà al 4' posto in assoluto per presenze nella graduatoria dei tecnici che hanno allenato la Fiorentina. Ed ora anche il terzo posto di Chiappella è sempre più vicino. Al primo posto, ricorda il quotidiano fiorentino, c'è ovviamente Cesare Prandelli, sia per numero di presenze, 240, che per successi ottenuti, 117. Montella per ora è fermo a 87 partite vinte su 177.