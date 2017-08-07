La Nazione, la Juventus vuole Davide Astori per la difesa, primi sondaggi con la Fiorentina

La risposta della società viola però sembra apparire scontata, così come Chiesa, la Fiorentina non cede

Davide Astori è il Capitano dal futuro incerto. Infatti sono tornate allo scoperto le voci su una sua probabile cessione, con la Juventus che parrebbe davvero intenzionata a provarci. I dirigenti bianconeri chiederanno quanto margine di trattativa ci sarebbe, ma la risposta di Corvino appare scontata, dal momento che il Dg viola considera il difensore una delle basi per riprogrammare il futuro. Esattamente come Chiesa, accostato al Napoli, ma per il quale la Fiorentina ha ribadito di non essere terra di conquista.

La Nazione