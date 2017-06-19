La Nazione: la Fiorentina pesca in casa Bologna, quattro nomi per Pioli

L’attenzione dei dirigenti viola si è spostata sul Bologna e su alcuni giocatori con cui andare a puntellare i vari reparti

L’attenzione dei dirigenti viola si è spostata sul Bologna e su alcuni giocatori degli emiliani. Non è mistero che Pioli sia un estimatore di Taider: c’è l’interesse del Watford, ma vuole restare in Italia e la Fiorentina potrebbe far leva proprio su questo. Discorso diverso per Donsah: i viola potrebbero proporre un prestito oneroso con riscatto fissato a 6 milioni. La Fiorentina è interessata anche a Masina e Di Francesco, ma su di loro (e Verdi) Donadoni è intenzionato a costruire i rossoblu del futuro.

Fonte: La Nazione