La Nazione, la Fiorentina ha offerto 10 milioni per Politano ma il Sassuolo ne vuole almeno 15

Se il Sassuolo continuerà a sparare alto allora Corvino virera su altri obiettivi. Alla metà di questa settimana nuovo incontro tra le parti

La Fiorentina mira, fra gli altri, a Matteo Politano. Mercoledì scorso la Fiorentina ha presentato al Sassuolo una proposta d’acquisto ufficiale. L’offerta viola era stata di 10 milioni di euro (con bonus), ma la risposta degli emiliani è stata decisamente poco incoraggiante. Non solo i 10 milioni sono stati giudicati insufficienti, ma il prezzo che il Sassuolo ha sparato ai viola per poter liberare l’esterno ha fatto sobbalzare Corvino e la proprietà della Fiorentina. Il cartellino di Politano costa 12 milioni più bonus di tre milioni. In sintesi, un’operazione, senza tenere conto del contratto da garantire al giocatore, di 15 milioni di euro. Un nuovo appuntamento con il Sassuolo è stato fissato a metà settimana e sarà qui che la Fiorentina capirà se il giocatore può rimanere un obiettivo concreto, oppure i neroverdi non mollano e quindi (per 15 milioni) Politano uscirà dal mirino di Corvino.

La Nazione