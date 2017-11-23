La Nazione: la Fiorentina ha chiesto il prestito di Cataldi alla Lazio, con un nodo da sciogliere...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il fronte delle entrate. Infatti, con il mercato di riparazione che si avvicina, la squadra di mercato della Fiorentin...

L'edizione odierna de La Nazione fa il punto della situazione per quanto riguarda il fronte delle entrate. Infatti, con il mercato di riparazione che si avvicina, la squadra di mercato della Fiorentina è già al lavoro al fine di regalare a Stefano Pioli i tasselli mancanti in un puzzle che, un passo alla volta, sta prendendo forma.

Il nome caldo, che sta circolando negli ultimi giorni, è quello di Danilo Cataldi. Il centrocampista, di proprietà della Lazio, in questa stagione è stato girato in prestito al Benevento.

L'occasione per affrontare l'argomento ed intavolare la trattativa si presenterà domenica prossimo all'Olimpico, dove la Fiorentina farà visita proprio ai biancocelesti. La società gigliata proverà infatti a convincere il club di Claudio Lotito a cedere il giovane centrocampista in prestito già nella sessione invernale di mercato.

Il nodo principale, tuttavia, riguarda la formula del prestito. La Lazio vorrebbe infatti inserire l'obbligo di riscatto, opzione che i viola vorrebbero invece evitare.