La Nazione: "La Fiorentina cerca un trequartista il budget è 20 milioni, obbiettivi Gudmundsson e Colpani"
La Fiorentina dopo aver fallito l'assalto a Zaniolo continua a cercare un profilo simile, il budget è di 20 milioni
Resta ancora viva la a questione trequartista/esterno. Saltato Nicolò Zaniolo, il budget in quella zona di campo si attesta intorno ai 20 milioni di euro. Ancora pochi per Albert Gudmundsson, del quale comunque si riparlerà col Genoa. Giusti, forse, per Andrea Colpani, anche se la prima proposta del diesse Daniele Pradè è stata di prestito. In quella zona di campo c’è anche Thorstvedt che piace molto alla Fiorentina. Trattativa non impossibile e rapporti ottimi col Sassuolo, ma serve mettere sul piatto almeno 8-10 milioni. Lo scrive La Nazione
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