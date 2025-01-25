La Nazione, la Fiesole diserta la trasferta: attesi solo 250 tifosi viola all'Olimpico

Dopo non aver preso parte alla trasferta di Torino contro la Juventus, la Curva Fiesole diserterà anche la trasferta di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. La motivazione è legata al caro prezzi...

Dopo non aver preso parte alla trasferta di Torino contro la Juventus, la Curva Fiesole diserterà anche la trasferta di domani sera all'Olimpico contro la Lazio. La motivazione è legata al caro prezzi dei biglietti per il settore ospiti. In questo caso i tagliandi riservati ai tifosi viola nel settore ospiti messi in vendita dalla società biancoceleste avevano un prezzo di 40 Euro, diritti di prevendita esclusi. Alcuni tifosi gigliati, circa 250, comunque saranno presenti a spingere la Fiorentina. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.

PALLADINO GARANTISCE: “SO CHE LA SOCIETÀ HA DELLE TRATTATIVE APERTE MA NON DOBBIAMO AVERE FRETTA”

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