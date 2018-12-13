La Nazione, intreccio con Milan e Samp per Muriel. Sarà asta. I viola...

Continua la ricerca di un attaccante per la Fiorentina da insistite grazie al mercato di Gennaio. Il nome secondo La Nazione, potrebbe essere quello di Luis Muriel, colombiano, vecchia conoscenza dell...

Continua la ricerca di un attaccante per la Fiorentina da insistite grazie al mercato di Gennaio. Il nome secondo La Nazione, potrebbe essere quello di Luis Muriel, colombiano, vecchia conoscenza della Serie A attualmente in forza al Siviglia.

La Fiorentina si è mossa in anticipo per il giocatore ma la squadra spagnola, sta ricevendo sondaggi anche da Sampdoria e Milan con le quali potrebbe partire una vera e propria asta.

Con la Sampdoria perché Quagliarella potrebbe finire al Milan, con il Milan nel caso svanisse la pista legata al centravanti blucerchiato.

Seguiranno sviluppi...