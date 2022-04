La Nazione insiste: “La Fiorentina ha fatto un pensierino su Belotti, è già svincolato”

E’ svincolato, Andrea Belotti e quindi, per regolamento, già dallo scorso primo febbraio, l’attaccante è libero di trovarsi una nuova collocazione. Ovviamente a costo zero per il club che riuscirà (o potrebbe essere già riuscito) a fargli firmare un contratto.C’è forte l’Atalanta sul Gallo, ma è impossibile dimenticare che la scorsa estate il club che aveva cercato con maggiore insistenza Belotti era stato proprio la Fiorentina. E direttamente nella figura di Rocco Commisso.Un’offerta, il no secco di Cairo (anche per i rapporti non proprio ideali con la proprietà viola) e poi il silenzio. Con l’Atalanta, appunto pronta a inserirsi, seguita dal Napoli (segnato dall’addio di Insigne). La Fiorentina? Si sussurra che un pensierino al Gallo avrebbe deciso di rifarlo, mettendo in stand by il riscatto di Piatek e i contatti con il Cagliari per Joao Pedro. Lo scrive La Nazione.

