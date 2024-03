La Nazione incalza: “Italiano lascerà Firenze a fine stagione. Il suo messaggio è chiaro”

Italiano alla vigilia del match ha acceso in modo (quasi) definitivo le luci sul suo futuro. Che, rileggendo fra le righe il messaggio dell’allenatore, sarà altrove.«Ne ho parlato con la società – parole di Italiano –, penso che il club sia al corrente di quello che è un mio pensiero… ma adesso vogliamo rimanere attaccati su tutte e tre le competizioni. Poi vedremo quello che saremo capaci di ottenere». «Metterei – ha aggiunto – la firma per vincere un trofeo e regalare al presidente una coppa. Mi auguro di arrivare più in alto possibile da qui alla fine». Traduzione (a sensazione): Italiano alla Fiorentina ha detto che automatismi o meno, clausole o meno, dopo l’impegno massimo nel finale di questa stagione (magari supportato dalla vittoria di una coppa), Firenze potrebbe non più essere la sua casa. Messaggi forti e chiari, appunto, quelli dell’allenatore della Fiorentina. Lo scrive La Nazione.

