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La Nazione, idea Boateng per l'attacco viola. L'operazione potrebbe evolversi più in là

Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina nutre interesse per Kevin-Prince Boateng, attaccante in uscita dal Sassuolo rientrante dal prestito al Barcellona. I viola continuano a monitorarlo, l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 09:43
La Nazione, idea Boateng per l'attacco viola. L'operazione potrebbe evolversi più in là -
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Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina nutre interesse per Kevin-Prince Boateng, attaccante in uscita dal Sassuolo rientrante dal prestito al Barcellona. I viola continuano a monitorarlo, l'operazione potrebbe evolversi più in là. È seguito anche dal Brescia.

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