La Nazione, idea Boateng per l'attacco viola. L'operazione potrebbe evolversi più in là
Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina nutre interesse per Kevin-Prince Boateng, attaccante in uscita dal Sassuolo rientrante dal prestito al Barcellona. I viola continuano a monitorarlo, l...
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2019 09:43
Secondo La Nazione oggi in edicola, la Fiorentina nutre interesse per Kevin-Prince Boateng, attaccante in uscita dal Sassuolo rientrante dal prestito al Barcellona. I viola continuano a monitorarlo, l'operazione potrebbe evolversi più in là. È seguito anche dal Brescia.