La Nazione, gli architetti sono favorevoli al restyling del Franchi per valorizzarlo. Ecco perchè...
Queste le parole del presidente dell'Ordine degli Architetti Duilio Senesi a La Nazione sul restauro del Franchi o nuovo stadio: "Serviranno molte informazioni per prendere una decisione finale tra cu...
Queste le parole del presidente dell'Ordine degli Architetti Duilio Senesi a La Nazione sul restauro del Franchi o nuovo stadio: "Serviranno molte informazioni per prendere una decisione finale tra cui delle valutazioni economiche, verifica dei vincoli ed eventuali riallocazioni. Da tempo ci siamo espressi a favore di una possibile soluzione che valorizzasse, restaurasse ed ammodernasse lo stadio Franchi. Nel caso in cui si costruisse un nuovo stadio temiamo che la struttura cada in degrado. Gli architetti inoltre sperano che questa zona possa essere rilanciata ed estesa con nuovi parcheggi, miglioramento della viabilità e qualificazione dello spazio pubblico. Far restare il Franchi in una posizione così centrale toglierebbe le incognite che aleggerebbero sul suo destino ed inoltre un intervento di ottima qualità servirà anche a valorizzare la sua parte monumentale".