Notizie Architetti Fiorentina

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Ord. Architetti Firenze sul Franchi: "Serve un restauro altrimenti rischia di cadere a pezzi"

05 marzo 2020 19:11

La Nazione, gli architetti sono favorevoli al restyling del Franchi per valorizzarlo. Ecco perchè...

30 agosto 2019 12:10

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