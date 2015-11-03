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Notizie Architetti Fiorentina
Ord. Architetti Firenze sul Franchi: "Serve un restauro altrimenti rischia di cadere a pezzi"
05 marzo 2020 19:11
La Nazione, gli architetti sono favorevoli al restyling del Franchi per valorizzarlo. Ecco perchè...
30 agosto 2019 12:10
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