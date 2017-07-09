Labaro Viola

La Nazione, fumata nera tra Milan e Fiorentina, quasi certamente Kalinic resterà alla Fiorentina

Corvino continua a chiedere 30 milioni e il Milan non ci sta. La trattativa tra i due club ormai è quasi conclusa, troppo alta la richiesta viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 09:09
La Nazione, fumata nera tra Milan e Fiorentina, quasi certamente Kalinic resterà alla Fiorentina - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Kalinic
Milan
Condividi

Secondo quanto riportato dalla Nazione, fumata quasi nera intanto per Kalinic al Milan, la distanza fra le parti, continua a essere decisamente troppa (30 milione la richiesta, 20 l’offerta) e Corvino è stato chiaro con il giocatore, che aveva espresso pubblicamente la volontà di diventare rossonero: le possibilità di andarsene sono basse.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok