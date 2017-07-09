La Nazione, fumata nera tra Milan e Fiorentina, quasi certamente Kalinic resterà alla Fiorentina

Corvino continua a chiedere 30 milioni e il Milan non ci sta. La trattativa tra i due club ormai è quasi conclusa, troppo alta la richiesta viola

A cura di Redazione Labaroviola 09 luglio 2017 09:09

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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