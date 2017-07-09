La Nazione, fumata nera tra Milan e Fiorentina, quasi certamente Kalinic resterà alla Fiorentina
Corvino continua a chiedere 30 milioni e il Milan non ci sta. La trattativa tra i due club ormai è quasi conclusa, troppo alta la richiesta viola
A cura di Redazione Labaroviola
09 luglio 2017 09:09
Secondo quanto riportato dalla Nazione, fumata quasi nera intanto per Kalinic al Milan, la distanza fra le parti, continua a essere decisamente troppa (30 milione la richiesta, 20 l’offerta) e Corvino è stato chiaro con il giocatore, che aveva espresso pubblicamente la volontà di diventare rossonero: le possibilità di andarsene sono basse.