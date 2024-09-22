La Nazione: "Franchi vicino al sold out per Fiorentina-Lazio, ci saranno più di 20.000 spettatori"

L’obiettivo era quello di raggiungere quota 20.000 spettatori e alla fine il traguardo sarà sicuramente tagliato. L’ultimo dato di ieri sera parlava di pochi tagliandi ancora da vendere per superare l...

L’obiettivo era quello di raggiungere quota 20.000 spettatori e alla fine il traguardo sarà sicuramente tagliato. L’ultimo dato di ieri sera parlava di pochi tagliandi ancora da vendere per superare la soglia, molto probabile che questa mattina qualche ritardatario si aggiunga all’ultimo istante, poco prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Lazio. La quota - per chi è abituato a un Franchi pieno - non deve ingannare. Il sold out attuale dell’impianto è poco più in là. La Prefettura aveva indicato in 24.786 posti la capienza attuale del Franchi, ma quel numero per la Fiorentina è sempre stato considerato ‘lordo’ e lo è anche adesso. A quella cifra devono essere infatti sottratti i posti cosiddetti ‘cuscinetto’ per una questione di sicurezza e quelli a scarsa visibilità non messi in vendita dal club. In buona sostanza il reale sold out è poco oltre i 20.000 presenti. E anche oggi i tifosi viola faranno la loro parte. Lo stesso Palladino alla vigilia della partita ha detto di voler puntare fortemente sul fattore ‘Franchi’, anche se la Curva Fiesole è soltanto un cantiere. La ‘Ferrovia’ però è esaurita ormai da giorni, il cuore caldo degli ultras viola batterà forte come ha sempre fatto. Esauriti anche i biglietti del Parterre di Tribuna. I tifosi della Lazio presenti oggi al Franchi saranno invece trecento. Lo scrive La Nazione

GOAL DI NZOLA ALLO SCADERE

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