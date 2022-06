La Nazione, Fiorentina su Parisi per il ruolo di vice-Biraghi, Zurkowski può finire all’Empoli

La Fiorentina nel ruolo di terzino sinistro pare cercare solo un’alternativa. Un paio i nomi che piacciono di più. Sicuramente Andrea Cambiaso, sul quale però c’è mezza Serie A che conta, e Fabiano Parisi. L’esterno dell’Empoli è senz’altro più raggiungibile. Classe 2000, contratto con il club di Corsi in scadenza nel 2023, le due società ne hanno già parlato. Sarebbe un’alternativa importante a Biraghi, ma partirebbe comunque all’ombra del capitano.

Con l’Empoli ci sono poi diversi discorsi in ballo, che dovranno prendere forma nelle prossime settimane. La base di partenza è senza dubbio Szymon Zurkowski, che l’Empoli vuole fortemente riportare alla base pagandolo meno dei 4,5 milioni che erano pattuiti per il riscatto. Il cartellino del polacco potrebbe servire alla Fiorentina per abbassare l’esborso nel caso in cui si decidesse di affondare il colpo per qualche gioiellino azzurro. Lo scrive La Nazione.

