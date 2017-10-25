La Nazione: Federico Chiesa ne fa 20, Fiorentina contro il Torino per fare 3
"Chiesa ne fa 20, Fiorentina fai 3". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, celebrando al contempo il ventesimo compleanno di Federico Chiesa ed introducendo la partita di stasera tra Fiorentin...
A cura di Redazione Labaroviola
25 ottobre 2017 13:20
"Chiesa ne fa 20, Fiorentina fai 3". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, celebrando al contempo il ventesimo compleanno di Federico Chiesa ed introducendo la partita di stasera tra Fiorentina e Torino. La squadra di Stefano Pioli potrebbe infatti conquistare la terza vittoria consecutiva contro la squadra di Sinisa Mihajlovic, che si presenterà al Franchi priva del bomber Andrea Belotti.