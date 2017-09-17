La Nazione esalta i viola: Chiesa fenomeno, la Fiorentina non si ferma più
Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, in attesa del big match di mercoledì contro la Juventus
A cura di Redazione Labaroviola
17 settembre 2017 10:35
"Chiesa fenomeno. La Fiorentina non si ferma più". E' questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che esalta il gran destro a girare del talentino viola contro il Bologna. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, trascinata dal 2-1 dell'argentino Pezzella dopo il momentaneo pareggio di Palacio.