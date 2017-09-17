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La Nazione esalta i viola: Chiesa fenomeno, la Fiorentina non si ferma più

Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, in attesa del big match di mercoledì contro la Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2017 10:35
La Nazione esalta i viola: Chiesa fenomeno, la Fiorentina non si ferma più - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
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"Chiesa fenomeno. La Fiorentina non si ferma più". E' questo il titolo dell'edizione odierna de La Nazione, che esalta il gran destro a girare del talentino viola contro il Bologna. Seconda vittoria consecutiva per la squadra di Pioli, trascinata dal 2-1 dell'argentino Pezzella dopo il momentaneo pareggio di Palacio.

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