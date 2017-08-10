La Nazione, dopo Benassi tocca a Simeone, obiettivo farlo arrivare a Firenze prima di ferragosto
Kalinic sempre più vicino al Milan e Simeone sempre più vicino all'approdo in maglia viola almeno una settimana prima dell'inizio del campionato
A cura di Redazione Labaroviola
10 agosto 2017 10:38
La Fiorentina non si ferma a Benassi. Già nelle prossime ore Pantaleo Corvino darà l’assalto definitivo a Simeone del Genoa. L’operazione Cholito rimane vincolata al futuro di Kalinic che si avvicina sempre più al Milan. L’obiettivo della Fiorentina è di consegnare la punta a Pioli al massimo entro Ferragosto con l’obiettivo di potersi allenare almeno tutta la settimana che porta alla prima di campionato.
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