La Nazione, Corvino cerca lo sconto (dai 6 milioni prefissati) per riscattare Sportiello. Dragowski attende...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, il D.S. della Fiorentina, Pantaleo Corvino starebbe cercando di trattare con l'Atalanta il riscatto di Sportiello fissato a 6 milioni.La F...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Nazione, il D.S. della Fiorentina, Pantaleo Corvino starebbe cercando di trattare con l'Atalanta il riscatto di Sportiello fissato a 6 milioni.

La Fiorentina vorrebbe uno sconto per diventare unica proprietaria del cartellino, poichè, il numero 57 viola ha alle sue spalle un vice di tutto rispetto come Dragowski che potrebbe tranquillamente diventare un titolare. E' per questo che Corvino potrebbe far passare il messaggio che non è così necessario il riscatto magari convincendo i bergamaschi ad abbassare le pretese.