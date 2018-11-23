La Nazione, Corvino a Bologna in chiaroscuro, Mbaye, Da Costa e Diawara i colpi migliori

Pantaleo Corvino a Bologna ha assunto un ruolo fondamentale ai fini del ritorno in Serie A dei rossoblu: arrivato in società tra dicembre 2014 e gennaio 2015, ha rivoluzionato il mercato, facendo acqu...

Pantaleo Corvino a Bologna ha assunto un ruolo fondamentale ai fini del ritorno in Serie A dei rossoblu: arrivato in società tra dicembre 2014 e gennaio 2015, ha rivoluzionato il mercato, facendo acquisti importanti come Mbaye dall’Inter, Da Costa dalla Sampdoria e, più di tutti, il colpo Diawara, poi approdato al Napoli. Per il direttore generale viola Bologna è stata una rampa di lancio o di rilancio, a seconda di come la si vede. Fatto sta che a maggio 2016 è tornato sulle sponde dell’Arno, nella sua amata Firenze dove aveva lasciato amici e ammiratori. Così scrive La Nazione questa mattina.