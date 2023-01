La Nazione: “Bonaventura il migliore, indossa più ruoli caricandosi di ogni responsabilità”

Scrive La Nazione oggi in edicola, Bonaventura migliore in campo: “Indossa più ruoli e lo fa caricandosi sulle spalle ogni tipo di responsabilità. Confrontandola con quelle di altri compagni e estraendola dalla bruttezza generale, potremmo definire ’illuminata’ la prestazione di Bonaventura, prima trequartista, poi mediano e molte altre cose insieme. Fra gli altri colpi da ricordare, l’assist sprecato da Kouame. Un ricamo disegnato in una partita di grande sofferenza. Jack è tornato nel gruppo (per fortuna)”.

